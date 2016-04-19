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اليوم.. انطلاق امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها

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اليوم.. انطلاق امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها اليوم.. انطلاق امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها
قال الدكتور عزت الخياط مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها، إن امتحانات التعليم المفتوح سوف تبدأ اليوم الثلاثاء بمختلف كليات جامعة بنها، حيث يؤدى 33 ألف طالب وطالبة الامتحانات نهاية العام.

وأضاف الخياط، فى تصريحات صحفية، أن الامتحانات سوف تبدأ غدا بكلية الحقوق ويؤدى فيها 7 آلاف طالبة وطالبة، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من تجهيز الخيام وأعمال الملاحظة والمراقبة وكذلك غرف الكنترولات، مضيفا أن امتحانات التعليم المفتوح بكلية التجارة سوف تبدأ يوم 4 من شهر مايو المقبل.


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