بالصور .. إخماد حريق بشقة سكنية فى مطروح دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدينية بمطروح، من إخماد حريق اندلع بشقة غير مسكونة فى برج مصيفى، بوسط مدينة مرسى مطروح، بسبب ماس كهربائى، حيث تبلغ لقسم الشرطة، من إدارة النجدة، بوجود حريق بإحدى الشقق بمساكن الضرائب العقاريه بشارع زاهر جلال.

انتقلت على الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران للوحدات المجاورة، وبالفحص تبين أنه داخل شقة بالدور الرابع فى برج مصيفى وغير مسكونة، وأن الحريق حدث نتيجة ماس كهربى بأحد التوصيلات الداخلية، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وكلف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة، وإدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

- بالفيديو والصور.. مدير أمن مطروح يتفقد سير العمل بوحدة تراخيص المرور