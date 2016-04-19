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انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسماعيلية.. السبت

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انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسماعيلية.. السبت انطلاق الدورة الجديدة لمهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسماعيلية.. السبت
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وسفارة الهند بالقاهرة، تقرر أن ينطلق مهرجان "الهند على ضفاف النيل" والذى سيعقد خلال الفترة من 23 أبريل إلى 7 مايو المقبل، وفى إطار احتفالات محافظة الاسماعيلية بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، سوف يقام الاحتفال فى كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وبنى سويف ويعد المهرجان بمثابة تظاهرة فنية تقدم أشكالا من الموسيقى والرقص والفنون المسرحية، بالإضافة تقديم أطباق من المطبخ الهندى وفرقة المحيط الهندى وهى فرقة رائدة فى مجال فن الروك وهى تجربة موسيقية فريدة من دمج الأنغام الهندية التراثية (راجا) وتتميز بموسيقى الروك وآلات الجيتار والطبول وأغانى الفلكلور الهندى ويتم عرض فرقة المحيط الهندى بالإسماعيلية الخميس 28 أبريل الحالى فى الثامنة مساء.


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