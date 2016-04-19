"الإنقاذ النهرى" ينقذ 3 سيدات من الموت غرقا بالبحيرة

تمكن قبل قليل، رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، من انقاذ 3 سيدات سقطت سيارتهن بترعة بالقرب من مدينة إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، بسقوط سيارة ملاكى يستقلها 3 سيدات بترعة بالقرب من مدينة إيتاى البارود .

انتقل رجال الإنقاذ النهر لمكان الحادث وتمكنوا من إنقاذ السيدات من الموت المحقق، وجار تحرير محضر بالواقعة .

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