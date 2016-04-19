"الإنقاذ النهرى" ينقذ 3 سيدات من الموت غرقا بالبحيرة

تمكن قبل قليل، رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، من انقاذ 3 سيدات سقطت سيارتهن بترعة بالقرب من مدينة إيتاى البارود.إعلان - Ads إعلان - Ads
مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 3 آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية
كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، بسقوط سيارة ملاكى يستقلها 3 سيدات بترعة بالقرب من مدينة إيتاى البارود .
انتقل رجال الإنقاذ النهر لمكان الحادث وتمكنوا من إنقاذ السيدات من الموت المحقق، وجار تحرير محضر بالواقعة .
مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 3 آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية
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