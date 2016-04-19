تعرفى على أحدث تقنيات علاج مشكلات البشرة بدون جراحة

تحتار غالبية النساء فى اختيار الوسيلة المناسبة التى تعيد نشاط بشرتها لتصبح مثل نجمات هوليوود، وهو ما يجعلهن يلجأن إلى مستحضرات التجميل، ومنهن من تنجح فى اختيار المناسب لها، ولكن البعض منهن تتعرض للمزيد من مشكلات البشرة بسبب هذه المستحضرات، وأخريات يلجأن إلى عمليات التجميل للتغلب عليها.

وهو ما يحذر منه الدكتور "زين أوباجى" استشار التجميل والأمراض الجلدية، ويقول: "كل إنسان بحاجة إلى نظام محدد للعناية بالبشرة والاهتمام بصحة الجلد حتى لا يتأثر بالعوامل البيئية وحدوث مشكلات جلدية من بقع وتجاعيد وسرطانات الجلد، وتفكر غالبية النساء فى إجراء عمليات جراحية للتغلب على مشكلات البشرة، كطريقة يعتقدن أنها أسهل، وهو التفكير الخاطئ".

ويؤكد الدكتور "زين" أن العمليات الجراحية هى آخر ما يمكن أن تفكر فيه المرأة، لأنه بإمكان علم الصحة الجلدى الجديد إعادة نضارة البشرة والتغلب على المشكلات بالعديد من الطرق بدون جراحة.

ويتابع د.زين: "حتى تنجح كل سيدة فى التغلب على مشكلات البشرة عليها التعرف فى البداية على نوعيتها وما ينقصها حتى تعمل بطريقة جيدة وتظهر بشكل نضر"، مؤكدا أن الإجابة على كل هذه الأسئلة لن تجدها السيدة إلا عند طبيب الجلدية، وهو ما يحميها من استخدام منتجات ليست لها علاقة بمشكلة بشرتها مما يتسبب فى مشكلات أخرى كسرطان الجلد مثلا".

وتابع د. زين أن العناية بالبشرة تبدأ من الصغر لأن العوامل الخارجية البيئية والغذاء غير المتوازن الذى يتناوله الفرد يؤثر على الجلد، فيحدث تغيير على الجلد فى الفترة العمرية من 10 إلى 25 سنة، حيث يحدث اضطرابات جلدية كثيرة منها ظهور حب الشباب، توسع الغدد الجلدية، توسع فى مسام البشرة، خشونة الجلد، وتغيير الحمض النووى "DNA" فى خلايا البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة فتظهر بقع على الجلد، وأضاف إلى ذلك كسل وتوقف عمل الخلايا التى تصنع "الكولاجين" للجلد وهو ما يجعل ظهور التجاعيد وتهدل الجلد أسرع.

وعن الحلول غير الجراحية التى يمكن أن تتبعها النساء للتغلب على مشكلات الجلد، يقول "أوباجى": بعد التعرف على نوعية البشرة يمكن أن تعرف المرأة الطرق غير الجراحية التى تعالج بها مشكلاتها، إذا كانت تعانى من خلايا ميتة وبشرة متهدلة فيمكن استخدم التقشير الكيميائى العميق عند الطبيب للتخلص من هذه المشكلة وإعادة نشاط خلايا الجلد مرة أخرى، ويشترط فقط فى عمل هذا التقشير هو امتناع المرأة عن الخروج إلى الشارع خلال فترة التقشير والتى تمتد لمدة 8 أيام، ويمكن استخدام الليزر فى معالجة بعض عيوب البشرة مثل الثقوب والبقع الداكنة.

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