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الكنيسة الأرثوذكسية: نرفض رحلات الأقباط إلى القدس وموقفنا لم يتغير

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الكنيسة الأرثوذكسية: نرفض رحلات الأقباط إلى القدس وموقفنا لم يتغير الكنيسة الأرثوذكسية: نرفض رحلات الأقباط إلى القدس وموقفنا لم يتغير
أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن موقف الكنيسة من رحلات الأقباط إلى القدس ثابت ولم يتغير.

وأوضح حليم، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن الكنيسة تسمح فقط للحالات كبيرة السن بالسفر إلى القدس لدوافع إنسانية، ولا تعطى تصاريح لغير ذلك.

كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد فى حوار سابق أن الكنيسة تراعى رغبة الحالات الإنسانية من كبار السن فى السفر إلى القدس، وكذلك الأقباط حاملى الجنسيات الأجنبية التى لا تستطيع منعهم من السفر.

وعاقبت الكنيسة بالحرمان الكنسى من كسر قرار المجمع المقدس ويزور القدس طوال السنوات الماضية، قبل أن تحدث خروقات منذ وفاة البابا شنودة صاحب قرار المنع، وصولاً إلى زيارة البابا تواضروس الأخيرة لتأبين مطران القدس الراحل.


>الجمعة.. انطلاق أولى رحلات الأقباط للقدس.. وسعر الرحلة يبدأ بـ10 ألاف جنيه

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