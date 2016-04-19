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«فطن» يفتح آفاق جديدة للمتطوعين وتجاربهم وأثرها في المجتمع

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«فطن» يفتح آفاق جديدة للمتطوعين وتجاربهم وأثرها في المجتمع «فطن» يفتح آفاق جديدة للمتطوعين وتجاربهم وأثرها في المجتمع

    أقام البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن" بمقر البرنامج بالرياض، أربع ورش تتخللها عروض وتدريبات للمشاركين.

الورش في اليوم الأول على مرحلتين متوازيتين، تضمنت المرحلة الأولى ورشتي عمل أولاهما تحت عنوان"مفاتيح التحفيز الذاتي في التطوع" لسلاف جبرتي.

وانطلقت الثانية متزامنة مع سابقتها للدكتور خميس المزروعي من سلطنة عمان حول "اثر العمل التطوعي في السعادة الداخلية".

وانطلقت المرحلة الثانية من ورش اليوم الأول للملتقى بورشة الإعلامية لنوف سلطان بعنوان "التطوع الإعلامي ".. وأشارت للخطأ في حصر دور المتحدث الرسمي بالظهور حال الأزمات متطرقة لأهمية تكريم المتطوعين ومنح التسهيلات لهم.

وجاءت الورشة الرابعة ل د. مبارك آل سيف عضو الجمعية الأميركية لتطوير القيادات ALDA بعنوان "قيادة الفرق التطوعية الطلابية " استعرض فيها أهمية إكساب المتدربين مهارات بناء فرق العمل التطوعية الطلابية وتعريفات التطوع. يشار إلى أن الملتقى يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد، وتنتهي فعالياته في الثالث عشر من رجب.

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