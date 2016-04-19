حوار - مهاجم بجاية: الزمالك لن يعيقنا.. دفاعه مهلهل وسنتأهل بركلات الترجيح

أكد فوزي ياية مهاجم مولودية بجاية أنه يتوقع التسجيل في شباك الزمالك عندما يلتقي الفريقان بإياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز بهدفين نظيفين سجلهما محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي، ويحتاج المولودية لتسجيل هدفين دون أن تتلقى شباكه أهدافا من أجل العودة للمنافسات.

وأجرى ياية حوارا مع صحيفة (الشروق الرياضي) الجزائرية ينقله FilGoal.com.

فوزي ياية

لا داعي للقلق

نحن عازمون على انتزاع تأشيرة بلوغ المجموعات ولسنا مستعدين لتضييع الفرصة لدخول التاريخ، المهمة ليست سهلة لأن المنافس ليس أي فريق فهو أفضل من أشانتي جولد والإفريقي لكنه لن يحرمنا من التأهل.

اللاعب رقم 12

المعطيات المحيطة بالمباراة في صالحنا رغم الخسارة 2-0، فجمهورنا هو اللاعب رقم 12 كما أن المولودية ليس لديه ما يخسره في المباراة طالما أن بلوغ الدور التصفوي الأخير يعد إنجازا في حد ذاته لا نخجل منه.

ضغط المباراة سيتحمله المنافس، وهم يعلمون أنهم سيواجهون فريقا محترما قادرا على اللعب من أجل التأهل.

قوة الزمالك

قوة الزمالك تكمن في الرواقين الدفاعي والهجومي والسرعة التي يتمتع بها هجومهم، لكن ضعفهم في الدفاع.

خطهم الخلفي متهلهل وفي المتناول لو نحسن استغلال الفرص، علينا أن نركز أمام مرمى الزمالك.

لكي أكون صريحا، نملك القدرة على هز شباكهم أكثر من مرة.

ممادو ندوي جاهز

أتوقع أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، سأسجل أنا الهدف الأول وزميلي ممادو ندوي يحرز الثاني، وإذا وصلنا لذلك سنتأهل على حسابهم.