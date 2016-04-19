أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر يُعلن: لن نواجه مالاوي وديا قبل تنزانيا

Google+ Print
منتخب مصر يُعلن: لن نواجه مالاوي وديا قبل تنزانيا منتخب مصر يُعلن: لن نواجه مالاوي وديا قبل تنزانيا

أعلن أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر عدم خوض مباراة ودية أمام مالاوي قبل لقاء تنزانيا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن على موقعه الرسمي مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي في أجندة الفراعنة في الـ30 من مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال أسامة نبيه: "لن نلعب أمام مالاوي وديا. الأمر منتهي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "منتخب مصر لن يرسل أي خطاب للاتحاد الدولي بتحديد منافسه في المباراة الودية أم لتحديد إقامة المباراة الودية من الأساس".

وأوضح "يوجد نية لإقامة مباراة ودية قبل لقاء تنزانيا. ولكننا لم نخطر الاتحاد الدولي بذلك حتى الآن".

وتتمثل أهمية المباراتين في تأثيرهما على تصنيف الفراعنة في قرعة تصفيات كأس العالم 2018 التي ستجرى يوم 24 يونيو المقبل.

وكان هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والإفريقي قد شدد على أهمية الفوز في المباراتين حتى تحافظ مصر على ترتيبها في قرعة المونديال. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

خبر في الجول – سبب تخوف كوبر من إقامة ودية قبل تنزانيا.. وطلب بسبب التصنيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا