منتخب مصر يُعلن: لن نواجه مالاوي وديا قبل تنزانيا

أعلن أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر عدم خوض مباراة ودية أمام مالاوي قبل لقاء تنزانيا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن على موقعه الرسمي مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي في أجندة الفراعنة في الـ30 من مايو المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال أسامة نبيه: "لن نلعب أمام مالاوي وديا. الأمر منتهي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "منتخب مصر لن يرسل أي خطاب للاتحاد الدولي بتحديد منافسه في المباراة الودية أم لتحديد إقامة المباراة الودية من الأساس".

وأوضح "يوجد نية لإقامة مباراة ودية قبل لقاء تنزانيا. ولكننا لم نخطر الاتحاد الدولي بذلك حتى الآن".

وتتمثل أهمية المباراتين في تأثيرهما على تصنيف الفراعنة في قرعة تصفيات كأس العالم 2018 التي ستجرى يوم 24 يونيو المقبل.

وكان هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والإفريقي قد شدد على أهمية الفوز في المباراتين حتى تحافظ مصر على ترتيبها في قرعة المونديال. (طالع التفاصيل)

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