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سلطان بن خليفة وسلطان بن حمدان يحضران أفراح الأحبابي

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سلطان بن خليفة وسلطان بن حمدان يحضران أفراح الأحبابي سلطان بن خليفة وسلطان بن حمدان يحضران أفراح الأحبابي

حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعد بن محمد بن قذله الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله فلاح إلى كريمة محمد فهد خليان الأحبابي، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمنطقة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والدكتور مبارك سعد بن قذله الأحبابي، وعدد من وجهاء القبائل والوزراء وكبار رجال الدولة، وجمع غفير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

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