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الطين البارد أحد طرق العلاج الطبيعى التى يمنع التهاب المفاصل

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الطين البارد أحد طرق العلاج الطبيعى التى يمنع التهاب المفاصل الطين البارد أحد طرق العلاج الطبيعى التى يمنع التهاب المفاصل

أثبتت الدراسات على أن الطين البارد يعد أحد طرق العلاج الطبيعى، حيث يمنع تطور التهاب المفاصل، أما الرمل البارد ذو الحبيبات الخشنة فتأثيره ليس قويا كالطين البارد.

وأشارت د. سابينه المساعدة الغذائية فى العيادة المتخصصة بعلاج آلام الروماتيزم كما جاء بموقع " دويتشه فيله " إلى أنه بجانب استخدام الطين فى علاج التهاب المفاصل الرماتويدى، تنصح جميع المرضى باستخدام سكين مريح للمفصل فى المطبخ، بالإضافة إلى اتباع أسلوب تغذية صحى كتناول الخضراوات والكثير من الفواكه، وتشرح سبب ذلك موضحة "يحتوى السمك على الأحماض الدهنية أوميغا 3 عالية القيمة، التى لها تأثير مضاد للالتهابات، وهو ما يحتاجه مرضى الروماتيزم، ما يعنى ضرورة التخلى عن اللحوم بقدر الإمكان".

وأوضح أن ممارسة التمارين الرياضية باستخدام أجهزة مريحة للمفاصل يساعد أيضا على الحد من الآلام، بالإضافة إلى ضرورة الاعتدال فى ممارسة التمارين حتى لا يتعرض الجسم لنقص فى الأوكسجين، ولا تزداد الأحماض فى العضلات، لتبقى العضلات قوية ما يساعد على ممارسة الحياة اليومية بشكل أفضل.

ويعد العلاج بالعجين من أحد الطرق المستخدمة فى العلاج الطبيعى أيضا، إذ يساعد مرضى الروماتيزم على تدريب المفاصل الصغيرة الحساسة فى اليدين والقدمين. ما يجعل المفاصل أكثر قدرة على الحركة.

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مصر 365