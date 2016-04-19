بعد محاولة هروبهم.. إصابة 6 محتجزين داخل قسم أول طنطا

أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما شهده سجن قسم أول طنطا أمس الاثنين هو قيام المحتجزين بإشعال النيران فى البطاطين والفرش داخل السجن وأحدثوا حالة من الهرج.

وأضاف أن المحتجزين تشاجروا مع بعضهم البعض، وأغلقوا باب السجن من الداخل لمنع الأمن من الدخول وأصيب على أثر ذلك 6 منهم بجروح متفرقة، مؤكدا أنه تم استخدام مدافع المياه الخاصة بإدارة الحماية المدنية للسيطرة على النيران والمحتجزين.

وأوضح مدير الأمن أنه تم السيطرة على الموقف وفرض كردون أمنى داخل القسم وأمامه والمنطقة المحيطة به خشية هروب أحد منهم.

وتابع مدير أمن الغربية، تجمع العشرات من أهالى المساجين أمام القسم وتم إحتواء الموقف، مضيفا أنه سمح لهم بالاطمئنان على ذويهم بإدخال واحد تلو الأخر للاطمئنان على ذويه بالقسم والانصراف مرة أخرى، مشيرا انه يتم إسعاف المساجين وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قوات أمن الغربية تمكنت من إحباط محاولة هروب جماعى للمساجين بقسم أول طنطا، بعدما قام المحبوسين بإشعال النيران داخل العنابر والطرقات، والبطاطين والملابس الخاصة.

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