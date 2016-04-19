بالصور.. بلبيس التعليمية بالشرقية تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة

كرمت إدارة بلبيس التعليمية بالشرقية، باشراف الدكتور إيهاب الجعفرى مدير الادارة أسر شهداء الجيش والشرطة من ابناء المركز، بحفل كبير في ختام حفلات الأنشطة بالإدارة التعليمية لنهاية العام الدراسى الحالى، و بحضور ربيع ياسين، وياسر ريان نجما منتخب مصر السابقين، وكذلك لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

و نبيلة فرحان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وصلاح عثمان وكيل المديرية للشئون التنفيذية، ومجدى خليل رئيس مركز ومدينة بلبيس نيابة عن محافظ الإقليم، ومجلس أمناء الإدارة برئاسة الدكتور أحمد شاهين.

وقدم الدكتور إيهاب الجعفرى مدير عام الإدارة شهادات تقدير للمكرمين وعددهم 22 أسرة بالإضافة لجوائز عينية موجهاً كل الشكر والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل مصرنا الحبيبة .

وأكد هلال زايد المستشار الإعلامى لإدارة بلبيس التعليمية أن هذا الحفل هو نتاج عمل دؤوب من العاملين بإلادارة علي مدار عام، لافتا أن هناك نوع من الترابط والألفة بين العاملين فيها وتعاون من أجل المصلحة العامة.

- بالصور.. أهالى بالشرقية يطالبون الشرطة بتسليمهم شاب قتل طالبة للفتك به ‎

>