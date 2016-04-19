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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى شابان مصرعهما منذ قليل كانا يستقلان دراجة بخارية بطريق دمنهور شبراخيت بعد أن صدمهما لورى أمام قرية منشأة لقانة بمركز شبراخيت تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن وتبين وقوع تصادم بين سيارة لورى تابعة لقوات أمن البحيرة قيادة مساعد شرطة "مخصصة لنقل تعيينات المجندين بمركز شرطة شبراخيت" ودراجة بخارية كان يستقلها شابان هما "محمد عسران الدماطى 18 سنة ونادر نعيم شعبان 18 سنة مقيمان قرية منشأة لقانة، حيث تبين من المعاينة أنه أثناء سير اللورى فوجئ بالدراجة البخارية فلم يستطع تفاديها واصطدم بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع مستقليها وانتقل على الفور لمكان الحادث اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وباشر أحمد الأحول رئيس نيابة شبراخيت التحقيقات وصرح بدفن الجثتين والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية والسائق.


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