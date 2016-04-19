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مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 3 آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية

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مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 3 آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 3 آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية
لقى مسجل خطر، متهم بقتل خفير نظامى وإصابة عدد ( 3 ) آخرين بينهم أمينى شرطة والاستيلاء على السلاح الأميرى بالشرقية، مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمركز بدر فى محافظة البحيرة.

كما نتج عن ذلك إصابة الرقيب سرى "محمد محمود محمد الشهيدى" من قوة إدارة البحث الجنائى بالشرقية بطلق نارى بالساق اليسرى بفتحتى دخول وخروج وآخر بالساق اليمنى بفتحة دخول ووجود عدد ( 2 ) شاظية، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وتحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج وجار تحرير محضر بالواقعة .

كانت وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، مفادها قيام كل من " م ع ع " عاطل " مسجل شقى خطر تحت رقم 1351 فئه ج سرقات عامة والسابق اتهامه فى ( 10 ) قضايا متنوعة ( قتل ، سرقة متنوعة ، مخدرات ، إبتزاز أموال ) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية الأخيرة غيابياً بالسجن المؤبد بجلسه 9/10/2012 وكذا قضيه سرقة بالإكراه ) غيابياً بالسجن 10 سنوات بجلسه 10/9/2012 ، " ه .ص . ال" مسجل شقى خطر تحت رقم 528 فئه ب فرض سيطرة والسابق إتهامه فى عدد ( 10 ) قضايا متنوعة سلاح بدون ترخيص ، بلطجه ، سرقة متنوعة ، مخدرات ، آداب عامه ، إصابه خطأ ) ومقيما شنمباره الميمونة مركز الزقازيق شرقية المطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية قتل خفير نظامى وإصابة ( 3 ) آخرين بينهم أمينى شرطة والاستيلاء على السلاح الأميرى عهدة أحدهما بتاريخ 12 الجارى ) بالاختباء بإحدى المزارع بناحية جمعية الهدايا - الكفاح دائرة مركز شرطة بدر محافظة البحيرة.

بتقنيين الإجراءات قامت مأمورية من قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة الأمن المركزى بوسط الدلتا (قطاع بدر)، باستهداف المزرعة المشار إليها وما إن استشعرا بالقوات قاما بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات ذلك .

نتج عن ذلك وفاة الأول وعثر بجواره على سلاح نارى بندقية آلية عيار 62ر7 × 39 تحمل أرقام 51586507 ، (7) طلقات من ذات العيار وضبط الثانى وبحوزته طبنجه ماركة 9 مم فرانكو تحمل أرقام 63881 ، عدد (8) طلقات من ذات العيار "المستولى عليها فى القضية المطلوب ضبطهما وإحضارهما فيها"، وجار تحرير محضر بالواقعة .

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مصر 365