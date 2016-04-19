للرجال.. نصائح بسيطة تخلصك من ضعف الانتصاب النفسى

ضعف الانتصاب النفسى حالة تصيب بعض الرجال، ويمكن تحديد النوع من خلال تشخيص الطبيب المتخصص، وفى هذا الموضوع يحدثنا الدكتور محمد شكر - أخصائى أمراض الذكورة والعقم - موضحا أنه فى السابق لم يكن هناك وسائل تشخيصية دقيقة لأنواع ضعف الانتصاب، لذا لم يكن يتم إرجاعه لبعض الأسباب النفسية كما هو الحال الآن.

وتابع "شكر" حديثه، موضحا أن الكثير من حالات الضعف يرتبط بحدث أو بجو عام نفسى أو حالة نفسية معينة لدى المريض به، وهو ما يستطيع الطبيب تحديده من خلال إجراء أشعة دوبلكس أو الريجيسكان ويتم تسجيل انتصاب العضو أثناء النوم للتأكيد على السبب النفسى.

وينقسم علاج تلك الحالات حسب توضيح الدكتور شكر عن طريق عدة مراحل متدرجة، منها العلاجية عن طريق الأدوية كالمنشطات الخاصة بالحالة، أو بالحقن للعضو موضعيا، وهناك أيضا علاج دوائى ولكنه نفسى بحيث يتعاطى المريض أدوية مضادة للتوتر وليس الاكتئاب كما يعتقد البعض خطئا، وهناك خطوات نفسية ينصح بها المعالج من خلال المداعبة بين الزوجين دون تلامس العضلة التناسلية، وبعدها يتدرج الوضع لتلامس العضلة وتدريجيا تنتهى حالة الضعف فى أغلب الحالات، لذا ينصح أخصائى أمراض الذكورة بضرورة متابعة الرجل لطبيعة انتصابه ومدى ارتباطها بالحالة النفسية له ومن ثم يلجأ للمختص.