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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19/4/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19/4/2016

على الصعيد المهني:
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تعانى من أزمة مالية كبيرة هذه الأيام يبدو أنها للأسف لن تنفرج قريبًا فقط أصبر وحاول أن تطور من أدواتك فى العمل وتثبت قدرتك على العمل الجاد وذلك من شأنه أن يعزز موقفك وقد تحصل على مكافئة أو ترقية تساعدك على تخطى تلك الأزمة.

على الصعيد العاطفى:
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صوت العقل ليس دائمًا صحيح عليك أن تستمتع بعلاقتك مع الشريك ولا تفكر كثيرًا حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق استمع إلى صوت قلبك عزيزى الدلو هذه الأيام فسوف يرشدك للطريق الصحيح.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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يبدو أن التقلبات الجوية مازالت تؤثر عليك بالسلب كثيرًا هذه الأيام قد تعانى من بعض الحساسية المفاجئة أو المشاكل الصدرية عليك الحذر وعدم التردد فى استشارة الطبيب المختص عن الشعور بأى آلام مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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تعانى من بعض المشاكل العائلية المفاجئة وعليك التعامل معها بحكمة حتى تمر بسلام. الوضع متأزم أيضًا على صعيد العمل التزم الصبر هذه الأيام لكى تنتقل إلى فترة أكثر استقرارًا ونجاح.

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مصر 365

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