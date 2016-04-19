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حظك اليوم القوس ليوم الثلاثاء 2016/4/19

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حظك اليوم القوس ليوم الثلاثاء 2016/4/19 حظك اليوم القوس ليوم الثلاثاء 2016/4/19

لبرج القوس :
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
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أبناء هذا البرج يعانون كن بعض المشاكل على المستوى العملى منذ فترة كبيرة، لذلك حان الوقت حتى ليستعيدوا قواهم مرة أخرى ويستعيدون معها نشاطهم، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفوا فترة عن العمل وأخذوا إجازة طويلة تجدد طاقتهم مرة أخرى .

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:
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الحب من أكثر الأشياء التى ستقف إلى جوار هذا البرج وستجعله فى المقدمة وتشد من ازره حتى يتخطى هذه المشاكل والتكاسل الذى عانى منه، لذلك لا داعى للعصبية والتوتر والقلق المستمر بشأن الأمور العاطفية لأنها ستكون بأفضل حال .

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
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يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يخرج عن السياق ويعرض نفسه وصحته إلى المشاكل .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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للأسف يتراجع أبناء هذا البرج فى هذه الفترة فى عملهم ويعانون من التكاسل والتراخى لكن الإجازة والتوقف عن العمل سيعيدهم إلى مستواهم الأفضل، والحب سيكون من أهم العوامل الإيجابية التى تعيدهم إلى القمة مرة أخرى .

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مصر 365

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