برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/4 /2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

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السعى وراء الشىء المختلف والجديد فى الأفكار والإبداعية التى تفضلها وتعتبرها أسلوبك الخاص ى العمل، يجعل منك شخصاً مختلفاً ويجعل زملائك فى العمل ينظرون لك نظرة ثقة واحترام ويقدرون ذكاءك خاصة أن هذه الفترات فى العمل تحتاج إلى مثل هذا التفكير الذى يعتبر من أشكال التفكير خارج الصندوق، استمر على ذلك الدرب ولا تكترث بالحاقدين.التردد فى اتخاذ بعض القرارات و العمل على التوصل لحلول مع عدد من الأشخاص الذين نشبت بينكم عدد من الخلافات بسبب تضارب الأراء تزيد من اصرارك على استخدام العناد فى التعامل، لكن حاول أن تتنازل عن التشبث بالرأى حتى تستطيع أن تحل الأمور بمرونة أكثر من ذلك، فأنت لا تجيد المشاجرات والخصام لفترات طويلة.أنت على موعد مع الوعكات الصحية الخفيفة التى ستلم بك هذه الأيام، بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة السكرية التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات و المواد الكربوهيدراتية، لذلك تحتاج إلى إعادة اختيار وجباتك بعناية والابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكرية هذه الفترة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش يوم مميز فى محيط العمل، بعدما يتأكد أن العمل الذى يعتمد على التفكير خارج الصندوق يسهل أن يظهر فيه الشخص أدائه ويثبت كفاءته المهنية، على عكس العمل الذى يعتمد على القدرات الفردية فقط.