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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/4 /2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/4 /2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/4 /2016

على الصعيد المهني:
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السعى وراء الشىء المختلف والجديد فى الأفكار والإبداعية التى تفضلها وتعتبرها أسلوبك الخاص ى العمل، يجعل منك شخصاً مختلفاً ويجعل زملائك فى العمل ينظرون لك نظرة ثقة واحترام ويقدرون ذكاءك خاصة أن هذه الفترات فى العمل تحتاج إلى مثل هذا التفكير الذى يعتبر من أشكال التفكير خارج الصندوق، استمر على ذلك الدرب ولا تكترث بالحاقدين.

على الصعيد العاطفى:
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التردد فى اتخاذ بعض القرارات و العمل على التوصل لحلول مع عدد من الأشخاص الذين نشبت بينكم عدد من الخلافات بسبب تضارب الأراء تزيد من اصرارك على استخدام العناد فى التعامل، لكن حاول أن تتنازل عن التشبث بالرأى حتى تستطيع أن تحل الأمور بمرونة أكثر من ذلك، فأنت لا تجيد المشاجرات والخصام لفترات طويلة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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أنت على موعد مع الوعكات الصحية الخفيفة التى ستلم بك هذه الأيام، بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة السكرية التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات و المواد الكربوهيدراتية، لذلك تحتاج إلى إعادة اختيار وجباتك بعناية والابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكرية هذه الفترة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش يوم مميز فى محيط العمل، بعدما يتأكد أن العمل الذى يعتمد على التفكير خارج الصندوق يسهل أن يظهر فيه الشخص أدائه ويثبت كفاءته المهنية، على عكس العمل الذى يعتمد على القدرات الفردية فقط.

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مصر 365

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