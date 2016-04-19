حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19 أبريل

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

> كنت أكثر حرصاً فى الفترة الماضية فى التعامل مع التغيرات التى حدثت لك، كما أن علاقتك مع الزملاء عليها عامل كبير لذا يفضل أن تهتم بها ولا تدع خلافاتك البسيطة معهم تؤثر على شكل العمل. برج الحمل على الصعيد العاطفى..

> علاقتك مستقرة معه خصوصاً أنك فى الفترة الماضية كان لديك القدرة على احتواء كل الأزمات الطارئة التى مررت بها، كما أنك استطعت أن تعرف ما يزعجه، كما يتوقع أن ينتهى هذا العام بارتباط رسمى. على الصعيد الصحى..

> يتوقع أن تكون هناك أزمة صحية بسيطة بسبب ضغط العمل فى الفترة الماضية، كما أنه يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، استمع إلى نصائح الأطباء حتى لا تخسر صحتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة الأصعدة، وتحديداً فيما يتعلق علاقتك بمديرك فى العمل، كذلك يفضل أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بك ولا تهملها حتى لا تدفع ثمن ذلك باهظ.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365