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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19\4\2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19\4\2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19\4\2016

على الصعيد المهنى:
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أزمة كبيرة فى عملك نتيجة خلاف بينك وبين زميلك كان قد نشب منذ فترة قليلة، حاول أن تستمع إلى كلام رؤسائك فى العمل دون مجادلة معهم فى أمور لا طائل من ورائها، الجلوس هادئًا والعيش فى سلام مع من هم حولك سيكون ذات نتيجة أفضل لك، حاول أن تنفذ هذه النصائح جيدًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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آلالام الأسنان بدأت تزداد مع الوقت، ربما حان الوقت الآن لتنظيف أسنانك بشكل يومى والحد من تناول السكريات، حتى تحافظ على اسنانك سليمة وتتخلص من الآلام، السير على نظام غذائى صحى سيكون جيدًا وسيجعلك أكثر رشاقة مما سبق.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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ينبغى أن تكون هادئًا فى علاقتك بشريك حياتك كما أنه من المفضل أن لا تجعل أحد يتدخل فى المشكلات بينك وبين شريكك، فقد يزيدوا من حدة الأزمة وينتهى الوضع بانفصال بينكما، وضع المبادئ التى ينبغى أن تسير عليها الفترة القادمة فيما يخص علاقتك العاطفية سيجعل الأمور أكثر لطفًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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إذا كنت ممن يهوون الصيد فإنه يجب عليك الذهاب للصيد لمدة طويلة، فهو يعلمك الصبر ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الناس بشكل جيد بعيدًا عن التوتر دائمًا، لا تحاول البحث فى الماضى عن أشياء غير مجدية، فقد تنشأ لك آلالام نفسية أنت فى غنى عنها.

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مصر 365

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