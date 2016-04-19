حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19/ 4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> لا تتردد فى طلب المساعدة من اصدقائك روح المشاركة مهمة فى العمل فأنتَ تحب العمل منفردًا وذلك غير مفيد ولن يطور منك عليك أن تتحلى بروح الفريق وتعمل مع أصدقائك ولا تجد حرج فى طلب مساعدتهم اذا اقتضت الضرورة. على الصعيد العاطفى:

> عليك أن تكون أكثر حذرًا عن الدخول فى أى علاقة جديدة أو حتى اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة فى العلاقة الحالية أنتَ الآن فى مرحلة متذبذبة فى حياتك عليك ألا تتسرع فيها بأخذ أى خطوات جادة قبل التفكير بشكل منطقى وواعى. برج الثور على الصعيد الصحي:

> لا تجعل توترك فى العمل يؤدى بك إلى أهمال صحتك الجسدية يحذرك الفلك من أزمة صحية مفاجئة هذه الأيام وقد تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى أو القولون أنتبه جيدًا لغذائك وأحرص قدر الامكان على الطعام الصحى بدءً من اليوم. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> روح الفريق فى العمل سوف تنقلك إلى مراحل أفضل وأكثر نجاحًا أطلب المساعدة من أصدقائك وضعوا معًا خطط للتطوير بدءً من اليوم. على الصعيد العاطفى الوقت غير مناسب لأى قرارات مصيرية عليك الحذر والتفكير جيدًا.

شبكةعيونالإخبارية

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