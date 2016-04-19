أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/4/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/4/2016

على الصعيد المهني:
>

الخوف من تكرار بعض المواقف يحكم يومك فى محيط العمل، لديك القدرة على تقديم الكثير وإنجاز العديد من المهام الصعبة لكن الأهم من ذلك القدرة لعى تحرير نفسك من الضغوط النفسية ومشاعر الخوف التى تسيطر عليك، حتى تتعامل بثقة وينعكس ذلك على الأداء المهنى العام لك، فالخوف لن يترك لك مجال للانجاز والإبداع فى عملك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>

البعد عن الأشخاص المقربين فى وقت الغضب ليس بالضرورى أن يكون الحل الذى يجنبهم انفعالاتك، فأنت من الشخصيات التى تغضب سريعاً لكن تتخلص من مشاعر الغضب سريعاً أيضاً، وتظهر عليك صفات طبيعة مولود السرطان المائية الهادئة، وتقوم بتصليح ما أفسده انفعالاتك، لذلك عليك أن تبقى بجانب المقربين منك حتى تجد من يمتص غضبك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:
>

تعيش حالة صحية مستقرة، لكن الإرهاق الناتج عن قلة النوم والتفكير لفترات طويلة يزعج أيامك هذه الفترة، وتحتاج إلى تغيير روتين يومك والقياد بأشياء جديدة حتى تستطيع التغلب على الشعور بالإرهاق و تمارس حياتك بشكل طبيعى دون الشعور بتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هادئة فى حياته بشكل عام لكن يؤرقه الشعور بالخوف الناتج عن خبرات سابقة فى عدد من المواقف المشابهة فى العمل، والخوف من تكرارها يزيد من شعوره بالتوتر والحاجة إلى ثقة فى نفسه وفى ادائه المهنى أكثر من ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى