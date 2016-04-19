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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19 /4/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19 /4/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19 /4/2016

على الصعيد المهني:
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الانشغال فى الخروج بأفكار جديدة دون تنفيذ الأفكار القديمة، يفقدها قيمتها، حتى إن كانت فى قمة الإبداع، النقطة المحورية فى أى مهنة تعتمد على التفكير تمنقسم إلى جزأين لا ينفصلان الأول هو طرح الأفكار الجيدة، والثانى القدرة على تنفيذها، ولذلك حاول أن تجمع بين كلا الشقين حتى لا تجد نفسك لا تفعل أى شىء سوى الإرهاق الذهنى فقط.

على الصعيد العاطفى:
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تعامل مع المواقف كما هى ولا تعطى للأمور أكثر من حجمها حتى لا تفقد قدر كبير من قوتك العصبية فى الغضب و المشكلات فقط، أنت من الشخصيات التى تمتلك طاقات كبيرة من الحب و الإنسانية وهى صفات تجعلك محور الحياة لعدد من الشخصيات التى تعتبرك مصدراً للأمان و الكاتم للأسرار، فلا تجعل انشغالك بمشكلاتهم تنسيك التفكير فى نفسك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:
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كثير من الآلام التى تعانى منها، بسبب سوء حالتك النفسية المستمرة، تمتلك شخصية قوية قادرة على إخفاء ملامح الحزن والضعف، لكن ذلك ينعكس على حالتك الصحية ألام القولون والصداع النصفى لا تتركك، واللجوء إلى عادات صحية سيئة مثل التدخين للهروب من هذه المشكلات لن يحل شىء .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش غير مستقرة فى حياته بسبب الانخراط الدائم فى الحزن والمشكلات التى تؤثر على كل شىء فى حياته، ومحاولة الإخفاء الدائم للمشاعر، تجعل منه شخص حكيم لكن غير قادر على التأقلم مع حياته الطبيعية.

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مصر 365

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