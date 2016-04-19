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حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/19

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حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/19 حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/19

لبرج الجدى :
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
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بعد فترات من الإزدهار والتألق فى عملهم وحصد المكاسب المادية والوصول إلى مناصب طالما حلموا بها، للأسف هناك بعض الأزمات سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى عملهم نتيجة للوشاية بهم، لكن الصبر والهدوء ستكون أهم الأسلحة لهم فى هذه الفترة .

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:
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بالنسبة للحب فأيضا سيتعرض إلى هزة وصدمة كبيرة فى حياتهم، لكن لا داعى للقلق بشأنه فالأمور ستعود إلى مجراها وكل شيء سيعود على ما يرام، فنصيبهم فى الحب سيكون جيداً هذه الأيام .

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:
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يجب أن تكونوا حذرين طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
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للأسف بعض المشاكل العملية ستؤرق حياتك لذلك يجب ان تتوخى الحذر من زملائك والمحيطين بك وتكون أكثر هدوءاً حتى لا تزيد من مشاكلك، ولا تقلق بشأن الحب لأنه سيكون طوق نجاتك.

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مصر 365

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