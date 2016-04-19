حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/19

حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

>

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>

بعد فترات من الإزدهار والتألق فى عملهم وحصد المكاسب المادية والوصول إلى مناصب طالما حلموا بها، للأسف هناك بعض الأزمات سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى عملهم نتيجة للوشاية بهم، لكن الصبر والهدوء ستكون أهم الأسلحة لهم فى هذه الفترة .بالنسبة للحب فأيضا سيتعرض إلى هزة وصدمة كبيرة فى حياتهم، لكن لا داعى للقلق بشأنه فالأمور ستعود إلى مجراها وكل شيء سيعود على ما يرام، فنصيبهم فى الحب سيكون جيداً هذه الأيام .يجب أن تكونوا حذرين طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها .للأسف بعض المشاكل العملية ستؤرق حياتك لذلك يجب ان تتوخى الحذر من زملائك والمحيطين بك وتكون أكثر هدوءاً حتى لا تزيد من مشاكلك، ولا تقلق بشأن الحب لأنه سيكون طوق نجاتك.