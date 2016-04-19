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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19 أبريل

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19 أبريل حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19 أبريل

برج الميزان على الصعيد المهنى..
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خلافات مع بعض الزملاء فى العمل قد ينتج عنه أزمة بسيطة مع مديرك فى العمل، حاول أن تتعامل مع الأمر بهدوء أكثر، ولا تعطى مساحة كبيرة لهذه المشاكل حتى لا يكون لهذا مردود سئ عليك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..
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علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكنك فى الفترة الماضية أهملت كثيراً ولم تعد تجلس معه وتتحدث إليه، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك معه واستمع إليه جيداً وكن حذر اتجاه أى تصرف قد يغضبه منك.

على الصعيد الصحى ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، ومن أهم النصائح أن تحصل على قسط كافِ من النوم، ويفضل أن تأخذ إجازة طويلة من العمل حتى تستعيد الصحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أنك ستمر بالكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة، لا تدع الوقت يمر دون أن تعرف كيف يمكن أن تتحكم فى مجريات هذه الأمور التى قد تقودك إلى أزمة أكبر مما كنت تتوقع.
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مصر 365

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