حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 19 أبريل

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/4/19

>حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 19 أبريل 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19 /4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19\4\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/4 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19/ 4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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حظك اليوم الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/19

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19 أبريل

>برج الحمل على الصعيد المهنى ..

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برج الحمل على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم القوس ليوم الثلاثاء 2016/4/19

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19 أبريل

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

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برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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ما زال أبناء هذا البرج يحصدون المكاسب المادية والمناصب التى طالما حلموا بها، كما أنهم سيحققون المزيد من الأهداف والمكاسب، لذلك يجب أن يعيشون أفضل وأزهى صور حياتهم، ويجب أن يكونوا على قدر المسئولية بالنسبة لكل هذه المهام التى على عاتقهم.الحب سيدق أبوابهم أخيراً بعد فترات من التعشم فى الحب المخادع الكاذب وكأنه حقيقى، لكن لا داعى للقلق هذه المرة لأن هذا البرج سيكون من المحظوظين على المستوى العاطفى فى هذه الفترات.يجب أن يستمعوا جيداً لتعليمات الطبيب لأنها ستغير من أحوالهم وستجعلهم يتخلصون من أعراض طالما واجهتهم.مزيد من المكاسب على المستوى العملى يتطلب المزيد من المسئولية للحفاظ عليها والحب الحقيقى سيواجههم لأول مرة بكل صدق وبعيد عن الزيف.تعاملك بشخصيتين مع زملاؤك ورؤسائك فى العمل سيضطرك لاحقًا إلى ترك العمل بلا عودة، شخصيتك الحادة جعلت عدد كبير من زملاؤك ينفرون منك، لا تستمر بهذا التعامل الفترة القادمة فربما تصيبك بعض الأمور التى لا ترضيك فيما بعد وتؤثر على مستقبلك بأكمله.الآلام فى أذنك بدأت تزداد نتيجة إهمالك وعدم ذهابك للطبيب، اللجوء إلى الاستشارات الطبية أمر جيد على صحتك، ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة ستجعلك قادرًا على التنفس بشكل أفضل من الآن، هذا الوقت مناسب جدًا كى تشترك فى احدى النوادى الرياضية كى تمارس الرياضة باستمرار.علاقتك بشريكك متوترة بعض الشئ نتيجة المكائد التى تدبرها لكل من يوجد حوله، غيرتك الزائدة جعلتك غير قادر على رؤية الصواب من الخطأ احذر من الغيرة الزائدة فهى من الممكن أن تدفع بك نحو الهاوية، مفاجأة حبيبك بهدية ستلطف من الأجواء كثيرًا.تعيش دائمًا فى جو نظرية المؤامرة، هذه النظرة قد تجعلك تخسر أصدقائك جميعهم وكل من يلتف حولك، الحكم على الأشخاص ممن هم حولك من مواقفهم معك سيكون أفضل من الشك دائمًا فى جميع الناس، حاول أن تحسن من نفسيتك فى مكان يحتوى على بحار.الانشغال فى الخروج بأفكار جديدة دون تنفيذ الأفكار القديمة، يفقدها قيمتها، حتى إن كانت فى قمة الإبداع، النقطة المحورية فى أى مهنة تعتمد على التفكير تمنقسم إلى جزأين لا ينفصلان الأول هو طرح الأفكار الجيدة، والثانى القدرة على تنفيذها، ولذلك حاول أن تجمع بين كلا الشقين حتى لا تجد نفسك لا تفعل أى شىء سوى الإرهاق الذهنى فقط.تعامل مع المواقف كما هى ولا تعطى للأمور أكثر من حجمها حتى لا تفقد قدر كبير من قوتك العصبية فى الغضب و المشكلات فقط، أنت من الشخصيات التى تمتلك طاقات كبيرة من الحب و الإنسانية وهى صفات تجعلك محور الحياة لعدد من الشخصيات التى تعتبرك مصدراً للأمان و الكاتم للأسرار، فلا تجعل انشغالك بمشكلاتهم تنسيك التفكير فى نفسك.كثير من الآلام التى تعانى منها، بسبب سوء حالتك النفسية المستمرة، تمتلك شخصية قوية قادرة على إخفاء ملامح الحزن والضعف، لكن ذلك ينعكس على حالتك الصحية ألام القولون والصداع النصفى لا تتركك، واللجوء إلى عادات صحية سيئة مثل التدخين للهروب من هذه المشكلات لن يحل شىء .يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش غير مستقرة فى حياته بسبب الانخراط الدائم فى الحزن والمشكلات التى تؤثر على كل شىء فى حياته، ومحاولة الإخفاء الدائم للمشاعر، تجعل منه شخص حكيم لكن غير قادر على التأقلم مع حياته الطبيعية.الخوف من تكرار بعض المواقف يحكم يومك فى محيط العمل، لديك القدرة على تقديم الكثير وإنجاز العديد من المهام الصعبة لكن الأهم من ذلك القدرة لعى تحرير نفسك من الضغوط النفسية ومشاعر الخوف التى تسيطر عليك، حتى تتعامل بثقة وينعكس ذلك على الأداء المهنى العام لك، فالخوف لن يترك لك مجال للانجاز والإبداع فى عملك.البعد عن الأشخاص المقربين فى وقت الغضب ليس بالضرورى أن يكون الحل الذى يجنبهم انفعالاتك، فأنت من الشخصيات التى تغضب سريعاً لكن تتخلص من مشاعر الغضب سريعاً أيضاً، وتظهر عليك صفات طبيعة مولود السرطان المائية الهادئة، وتقوم بتصليح ما أفسده انفعالاتك، لذلك عليك أن تبقى بجانب المقربين منك حتى تجد من يمتص غضبك.تعيش حالة صحية مستقرة، لكن الإرهاق الناتج عن قلة النوم والتفكير لفترات طويلة يزعج أيامك هذه الفترة، وتحتاج إلى تغيير روتين يومك والقياد بأشياء جديدة حتى تستطيع التغلب على الشعور بالإرهاق و تمارس حياتك بشكل طبيعى دون الشعور بتعب.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هادئة فى حياته بشكل عام لكن يؤرقه الشعور بالخوف الناتج عن خبرات سابقة فى عدد من المواقف المشابهة فى العمل، والخوف من تكرارها يزيد من شعوره بالتوتر والحاجة إلى ثقة فى نفسه وفى ادائه المهنى أكثر من ذلك.أزمة كبيرة فى عملك نتيجة خلاف بينك وبين زميلك كان قد نشب منذ فترة قليلة، حاول أن تستمع إلى كلام رؤسائك فى العمل دون مجادلة معهم فى أمور لا طائل من ورائها، الجلوس هادئًا والعيش فى سلام مع من هم حولك سيكون ذات نتيجة أفضل لك، حاول أن تنفذ هذه النصائح جيدًا.آلالام الأسنان بدأت تزداد مع الوقت، ربما حان الوقت الآن لتنظيف أسنانك بشكل يومى والحد من تناول السكريات، حتى تحافظ على اسنانك سليمة وتتخلص من الآلام، السير على نظام غذائى صحى سيكون جيدًا وسيجعلك أكثر رشاقة مما سبق.ينبغى أن تكون هادئًا فى علاقتك بشريك حياتك كما أنه من المفضل أن لا تجعل أحد يتدخل فى المشكلات بينك وبين شريكك، فقد يزيدوا من حدة الأزمة وينتهى الوضع بانفصال بينكما، وضع المبادئ التى ينبغى أن تسير عليها الفترة القادمة فيما يخص علاقتك العاطفية سيجعل الأمور أكثر لطفًا.إذا كنت ممن يهوون الصيد فإنه يجب عليك الذهاب للصيد لمدة طويلة، فهو يعلمك الصبر ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الناس بشكل جيد بعيدًا عن التوتر دائمًا، لا تحاول البحث فى الماضى عن أشياء غير مجدية، فقد تنشأ لك آلالام نفسية أنت فى غنى عنهاالسعى وراء الشىء المختلف والجديد فى الأفكار والإبداعية التى تفضلها وتعتبرها أسلوبك الخاص ى العمل، يجعل منك شخصاً مختلفاً ويجعل زملائك فى العمل ينظرون لك نظرة ثقة واحترام ويقدرون ذكاءك خاصة أن هذه الفترات فى العمل تحتاج إلى مثل هذا التفكير الذى يعتبر من أشكال التفكير خارج الصندوق، استمر على ذلك الدرب ولا تكترث بالحاقدين.التردد فى اتخاذ بعض القرارات و العمل على التوصل لحلول مع عدد من الأشخاص الذين نشبت بينكم عدد من الخلافات بسبب تضارب الأراء تزيد من اصرارك على استخدام العناد فى التعامل، لكن حاول أن تتنازل عن التشبث بالرأى حتى تستطيع أن تحل الأمور بمرونة أكثر من ذلك، فأنت لا تجيد المشاجرات والخصام لفترات طويلة.أنت على موعد مع الوعكات الصحية الخفيفة التى ستلم بك هذه الأيام، بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة السكرية التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات و المواد الكربوهيدراتية، لذلك تحتاج إلى إعادة اختيار وجباتك بعناية والابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكرية هذه الفترة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش يوم مميز فى محيط العمل، بعدما يتأكد أن العمل الذى يعتمد على التفكير خارج الصندوق يسهل أن يظهر فيه الشخص أدائه ويثبت كفاءته المهنية، على عكس العمل الذى يعتمد على القدرات الفردية فقط.لا تتردد فى طلب المساعدة من اصدقائك روح المشاركة مهمة فى العمل فأنتَ تحب العمل منفردًا وذلك غير مفيد ولن يطور منك عليك أن تتحلى بروح الفريق وتعمل مع أصدقائك ولا تجد حرج فى طلب مساعدتهم اذا اقتضت الضرورة.عليك أن تكون أكثر حذرًا عن الدخول فى أى علاقة جديدة أو حتى اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة فى العلاقة الحالية أنتَ الآن فى مرحلة متذبذبة فى حياتك عليك ألا تتسرع فيها بأخذ أى خطوات جادة قبل التفكير بشكل منطقى وواعى.لا تجعل توترك فى العمل يؤدى بك إلى أهمال صحتك الجسدية يحذرك الفلك من أزمة صحية مفاجئة هذه الأيام وقد تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى أو القولون أنتبه جيدًا لغذائك وأحرص قدر الامكان على الطعام الصحى بدءً من اليوم.بعد فترات من الإزدهار والتألق فى عملهم وحصد المكاسب المادية والوصول إلى مناصب طالما حلموا بها، للأسف هناك بعض الأزمات سيتعرض لها أبناء هذا البرج فى عملهم نتيجة للوشاية بهم، لكن الصبر والهدوء ستكون أهم الأسلحة لهم فى هذه الفترة .بالنسبة للحب فأيضا سيتعرض إلى هزة وصدمة كبيرة فى حياتهم، لكن لا داعى للقلق بشأنه فالأمور ستعود إلى مجراها وكل شيء سيعود على ما يرام، فنصيبهم فى الحب سيكون جيداً هذه الأيام .يجب أن تكونوا حذرين طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها.للأسف بعض المشاكل العملية ستؤرق حياتك لذلك يجب ان تتوخى الحذر من زملائك والمحيطين بك وتكون أكثر هدوءاً حتى لا تزيد من مشاكلك، ولا تقلق بشأن الحب لأنه سيكون طوق نجاتك.كنت أكثر حرصاً فى الفترة الماضية فى التعامل مع التغيرات التى حدثت لك، كما أن علاقتك مع الزملاء عليها عامل كبير لذا يفضل أن تهتم بها ولا تدع خلافاتك البسيطة معهم تؤثر على شكل العمل.علاقتك مستقرة معه خصوصاً أنك فى الفترة الماضية كان لديك القدرة على احتواء كل الأزمات الطارئة التى مررت بها، كما أنك استطعت أن تعرف ما يزعجه، كما يتوقع أن ينتهى هذا العام بإرتباط رسمى.يتوقع أن تكون هناك أزمة صحية بسيطة بسبب ضغط العمل فى الفترة الماضية، كما أنه يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، استمع إلى نصائح الأطباء حتى لا تخسر صحتك.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة الأصعدة، وتحديداً فيما يتعلق علاقتك بمديرك فى العمل، كذلك يفضل أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة بك ولا تهملها حتى لا تدفع ثمن ذلك باهظ.تعانى من أزمة مالية كبيرة هذه الأيام يبدو أنها للأسف لن تنفرج قريبًا فقط أصبر وحاول أن تطور من أدواتك فى العمل وتثبت قدرتك على العمل الجاد وذلك من شأنه أن يعزز موقفك وقد تحصل على مكافئة أو ترقية تساعدك على تخطى تلك الأزمة.صوت العقل ليس دائمًا صحيح عليك أن تستمتع بعلاقتك مع الشريك ولا تفكر كثيرًا حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق استمع إلى صوت قلبك عزيزى الدلو هذه الأيام فسوف يرشدك للطريق الصحيح.يبدو أن التقلبات الجوية مازالت تؤثر عليك بالسلب كثيرًا هذه الأيام قد تعانى من بعض الحساسية المفاجئة أو المشاكل الصدرية عليك الحذر وعدم التردد فى استشارة الطبيب المختص عن الشعور بأى آلام مفاجئة.تعانى من بعض المشاكل العائلية المفاجئة وعليك التعامل معها بحكمة حتى تمر بسلام. الوضع متأزم أيضًا على صعيد العمل التزم الصبر هذه الأيام لكى تنتقل إلى فترة أكثر استقرارًا ونجاحأبناء هذا البرج يعانون كن بعض المشاكل على المستوى العملى منذ فترة كبيرة، لذلك حان الوقت حتى ليستعيدوا قواهم مرة أخرى ويستعيدون معها نشاطهم، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفوا فترة عن العمل وأخذوا إجازة طويلة تجدد طاقتهم مرة أخرى .الحب من أكثر الأشياء التى ستقف إلى جوار هذا البرج وستجعله فى المقدمة وتشد من ازره حتى يتخطى هذه المشاكل والتكاسل الذى عانى منه، لذلك لا داعى للعصبية والتوتر والقلق المستمر بشأن الأمور العاطفية لأنها ستكون بأفضل حال .يجب أن يلتزم هذا البرج بتعليمات الطبيب حتى لا يخرج عن السياق ويعرض نفسه وصحته إلى المشاكل.للأسف يتراجع أبناء هذا البرج فى هذه الفترة فى عملهم ويعانون من التكاسل والتراخى لكن الإجازة والتوقف عن العمل سيعيدهم إلى مستواهم الأفضل، والحب سيكون من أهم العوامل الإيجابية التى تعيدهم إلى القمة مرة أخرى .خلافات مع بعض الزملاء فى العمل قد ينتج عنه أزمة بسيطة مع مديرك فى العمل، حاول أن تتعامل مع الأمر بهدوء أكثر، ولا تعطى مساحة كبيرة لهذه المشاكل حتى لا يكون لهذا مردود سئ عليك.علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكنك فى الفترة الماضية أهملت كثيراً ولم تعد تجلس معه وتتحدث إليه، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك معه واستمع إليه جيداً وكن حذر اتجاه أى تصرف قد يغضبه منك.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، ومن أهم النصائح أن تحصل على قسط كافِ من النوم، ويفضل أن تأخذ إجازة طويلة من العمل حتى تستعيد الصحة.يتوقع علماء الفلك أنك ستمر بالكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة، لا تدع الوقت يمر دون أن تعرف كيف يمكن أن تتحكم فى مجريات هذه الأمور التى قد تقودك إلى أزمة أكبر مما كنت تتوقع.