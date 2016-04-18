تعرف على المباريات المتبقية لليستر وتوتنام ' مواجهات صعبة وتشيلسي عامل مؤثر '

أربع مباريات هي كل ما تبقى من عمر الدوري الإنجليزي والفارق بين ليستر سيتي المتصدر وملاحقه توتنام هو خمس نقاط فقط.. فمن يستطيع الظفر باللقب؟

ليستر سيتي يرغب في الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه في إنجاز تاريخي لا يحدث كثيرا.

أما توتنام فيرغب في الظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأول له منذ أكثر من نصف قرن وبالتحديد 55 عاما.

كلا الفريقان يتبقى لهما مباراتين داخل ملعبهما واثنتين خارجهما وتشيلسي سيكون عاملا مؤثرا في تتويج أي منهما باللقب خلال الموسم الجاري.

ليستر سيتي

يواجه ليستر سيتي منافسه سوانزي الجولة المقبلة في ملعبه كينج باور.

قبل أن يخرج فريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري لمواجهة مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في مباراة صعبة للغاية.

ففريق المدرب لويس فان جال يرغب في حصد الانتصارات من أجل حجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يعود ليستر بعدها لملعبه لاستضافة إيفرتون العنيد.

وأخيرا يختتم النمور موسمهم بمواجهة تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج.

توتنام

يستضيف توتنام في الجولة المقبلة بملعبه وايت هارت لين منافسه وست بروميتش ألبيون.

ثم يخرج في المباراة التي تليها إلى ملعب ستامفورد بريدج لملاقاة تشيلسي في دربي لندن.

ومباراة الدربي لا تحتاج لأي شيء لإيضاح مدى صعوبتها على الرغم من مرور تشيلسي بموسم غير جيد.

يعود توتنام بعدها إلى ملعبه من أجل مواجهة فريق المدرب رونالد كومان ساوثامبتون.

ثم ينهي السبيرز الموسم بمواجهة نيوكاسل ومدربه رافائيل بينيتث في ملعب سانت جيمس بارك.