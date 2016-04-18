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ارتفاع ضحايا زلزال الإكوادور لـ 272 شخصًا

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ارتفاع ضحايا زلزال الإكوادور لـ 272 شخصًا ارتفاع ضحايا زلزال الإكوادور لـ 272 شخصًا

زلزال الإكوادور – أرشيفية

 

أعلن رافايل كوريا، رئيس الأكوادور، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب الساحل الواقع على المحيط الهادئ السبت الماضي، أودى بحياة 272 شخصًا على الأقل، ووصل عدد الجرحى لـ 2068 شخصًا.

وقال “كوريا”: ‘‘إن عدد القتلى سيرتفع بالتأكيد، وبشكل كبير على الأرجح، وإنها لحظات صعبة، أسوأ مأساة في السنوات الـ67 الأخيرة لا مثيل لها سوى زلزلال أمباتو (وسط) في 1949″، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن الزلزال الذي استمر نحو دقيقة عند الساعة 18,58 “23,58 توقيت جرينيتش” السبت الماضي، وقع على عمق 20 كيلو متر، وتلته سلسلة هزات ارتدادية، بحسب المعهد الجيوفيزيائي في الأكوادور.

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