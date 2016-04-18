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صورة نادرة لكاظم الساهر وابنه وهذا موعد صدور ألبومه الجديد

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الإثنين 18-04-2016 23:07

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر على "إنستقرام" أن موعد طرح ألبومه الجديد سيكون في عيد الفطر المقبل، ولكن من دون ذكر إسمه أو عنوانه.
كما أشارت الصفحة إلى أن ألبوم كاظم الجديد يضم 13 أغنية من كلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني وألحان القيصة وتوزيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل.
وتستعد شركة "بلاتينوم ريكوردز" للقيام بحملة داعئية خاصة بالألبوم، خاصة وأن هذا الالبوم يشهد التعاون الأول بينها وبين كاظم الساهر.
كما نشرت الصفحة نفسها صورة قديمة للساهر وهو يحمل إبنه الصغير وسام عندما كان طفلاً.

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سيدتي