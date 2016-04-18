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بالفيديو: ملحمة "الشهد والدموع" تعود بجزء ثالث مع نجمتين معتزلتين

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الإثنين 18-04-2016 23:51

كشفت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلنت رغبتها في تقديم جزء ثالث من ملحمة المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة ، "الشهد والدموع" ولم تكتف بهذا بل وأكدت أنها قادرة على إقناع الفنانتين المعتزلتين ماجدة وليلى حمادة للعودة لتقديم دوري ابنتيها، كما ستقنع النجم الكبير محمود الجندي وخالد زكي بتقديم دور ابنيها مجدداً!!

المسلسل الذي تم تقديم جزئه الثاني منذ 32 عاماً وبالتحديد عام 1984، ويعدّ من روائع الدراما المصرية، فشلت كل محاولات منتجيه لتقديم جزء ثالث منه بقلم مؤلفه الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة الذي فضل وقتها التركيز على ملحمة "ليالي الحلمية"، خاصة وأن أغلب بطلات العمل اعتزلن التمثيل ومنهنّ النجمة نسرين، وليلى وماجدة حمادة، ولكن بطلة المسلسل عفاف شعيب، أكدت أنها وجدت مؤلفاً قادراً على إنجاز الجزء الثالث كما أنها لمست حماساً من رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري، بحسب تصريحاتها لبرنامج هوليوود الشرق.

يذكر أن المسلسل شهد انطلاقة النجوم عفاف شعيب وخالد زكي ومحمود الجندي والراحل ابراهيم يسري، والراحلة نوال أبو الفتوح، وشارك في بطولته الممثل القدير يوسف شعبان والنجمة رجاء حسين.

هل توافقين على تقديم جزء ثالث من "الشهد والدموع"؟
شاهدي تصريحات عفاف شعيب:

 

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