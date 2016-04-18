بالصور: محمد هنيدي يتقبل شماتة عشاق ريال مدريد "بروح رياضية"

يشتهر الفنان الكوميدي محمد هنيدي بعشقه لفريق برشلونة الإسباني، واعتاد طوال السنوات الماضية الفخر بإنجازاته في مواجهة عشاق منافسه النادي الملكي ريال مدريد، ولكن لكل فخر "نهاية"، فبالأمس تلقى برشلونة هزيمته الثالثة على التوالي، وبات مهدداً بفقدان بطولة الدوري بعدما ودع دوري أبطال أوروبا، وظهرت النتيجة سريعاً على حسابات هنيدي بمواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت لمظاهرة "شماتة" من عشاق الملكي تقبلها الكوميديان بروح رياضية نادرة.

هنيدي افتتح السخرية من فريقه بنفسه، ففور إطلاق صافرة النهاية بخسارة برشلونة بهدفين، كتب عبر حسابه الموثق بموقع الفيسبوك : واضح ان ريال هيعملها وياخد دوري ودوري ابطال وكاس وسوبر وكاس عالم وميسي ياخد أفضل لاعب في العالم.

خلال دقائق كانت جماهير الريال حاضرة للرد على هنيدي، والسخرية من توقعه سابقاً بفوز فريقه بكل الألقاب، وسأله أحد معجبيه ، لماذا يهوى تشجيع الفرق الخاسرة مثل برشلونة الإسباني والزمالك المصري، وبعدها نشر هنيدي صورة له برداء الفريقين المتنافسين ريال مدريد وبرشلونة وعلق عليها قائلاً: مدريدي وكتالوني علي ما نحدد حنشجع مين فيهم.

هنيدي أثبت أن خفة دمه حاضرة دوماً .. ويتمتع بروح رياضية نادرة ..

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