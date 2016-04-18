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يمنى شري تفضج المعجب المهووس

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الثلاثاء 19-04-2016 01:00

نشرت المذيعة يمنى شري رسائل نصية وصلتها على "واتساب" عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام" وعلقت تحتها "لما بيوصلني هيك رسايل".
الرسائل بدت وكانها من أحد المعجبين المفتونين بها الى درجة الهوس، حيث كتب في الأولى"أنا بحبك وبعبد تراب إجريك" وفي الثانية"أنا مستعد كون خدام تحت رجليكي".
ويبدو أن يمنى أحبت أن تضع حداً للمعجب الذي بالغ في التقليل من قيمته، فعمدت الى نشر رسائله التي تفوح منها رائحة الإذلال، ولكن بعض من شاهدوا الرسائل، وجدوا أنه لم يكن هناك داعياً لنشرها.

 

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سيدتي