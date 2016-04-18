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وكيله: اسم رمضان صبحي في أندية أوروبية كبيرة

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وكيله: اسم رمضان صبحي في أندية أوروبية كبيرة وكيله: اسم رمضان صبحي في أندية أوروبية كبيرة

أكد نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك "عدم ذكر كلمة حرب أهلية" في خطاب النادي للاتحاد الدولي بشأن أزمة محمود فتح الله وعبد الواحد السيد.

لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أقرت بأحقية محمود فتح الله في الحصول على 6 ملايين و600 ألف وعبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه. وتقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية.

و أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع "حرب أهلية في خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه". (طالع التفاصيل)

وأوضح المستشار القانوني للزمالك لـFilGoal.com الأمر قائلا: "لم نذكر كلمة الحرب الأهلية في التظلم".

وأضاف "شرحنا بأنه يوجد ظروف قاهرية أدت لإلغاء المسابقة في مصر مرتين. منها واقعة بورسعيد وأحداث 30 يونيو".

وأكمل حديثه قائلا: "ما فعلناه هو أننا أرفقنا نسخة من حكم المحكمة الدولية في أزمة مستحقات خوزيه ماكيدا مدرب الاتحاد السكندري والتي وصفتها المحكمة وقتها بـ"الحرب الأهلية".

وتابع "وصف الحرب الأهلية جاء من المحكمة الرياضية في قضية ماكيدا مع الاتحاد. ونحن أرسلنا فقط نسخة من الحكم السابق في تلك الأزمة".

وكان ماكيدا قد طلب مستحقاته من الاتحاد السكندري عقب توقف مسابقة الدوري. وبعد حكم "الفيفا" لصالح المدرب الإسباني تم قبول استئناف النادي السكندري.

وقتها خرجت المحكمة الرياضية وأكدت أحقية نادي الاتحاد السكندري في استعادة المبلغ الذي تم دفعه للمدرب بسبب "إلغاء المسابقة لوجود حرب أهلية".

وأكمل نصر عزام حديثه مع FilGoal.com قائلا: "يوجد بنود في القانون السويسري التابع للمحكمة الرياضية ينص على عدم دفع مستحقات أو دفع جزء من المستحقات في حالة وجود أحداث في البلد".

وأتم "الاتحاد الدولي لا يستفسر من الاتحاد المصري، بل هي مجرد مذاكرات متبادلة حول القضية".

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