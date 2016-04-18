أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى غاضبا: إذا ثبت صدور خطاب به ' حرب أهلية ' من الزمالك.. زادة وعزام ' برة '

Google+ Print
مرتضى غاضبا: إذا ثبت صدور خطاب به ' حرب أهلية ' من الزمالك.. زادة وعزام ' برة ' مرتضى غاضبا: إذا ثبت صدور خطاب به ' حرب أهلية ' من الزمالك.. زادة وعزام ' برة '

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه إذا ثبت صدور خطاب من إدارته موجها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) به لفظ "حرب أهلية" فإنه سيحاسب المسؤول.

و أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع "حرب أهلية في خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه". (طالع التفاصيل)

وأضاف منصور عبر قناة LTC: "الدفاع عن بلدنا أهم من أي شيء، سأحاسب المسؤول وأحوله للتحقيق إذا ثبت وجود لفظ حرب أهلية في مصر صادر من الزمالك".

وتابع "الخطابات تكتب في سويسرا وليس لي علم بمحتواها.. نصر عزام المستشار القانوني وهاني زادة هما من سافرا وقدما الشكوى".

"سأتأكد بإحضار الخطابات، وإذا ثبت وجود توقيع مسؤول زمالكاوي على خطاب مكتوب فيه حرب أهلية.. سأحيلهم للتحقيق".

وشدد مرتضى بنبرة غاضبة "لو تبين أن عضو مجلس إدارة أو محامي لدى النادي قام بكتابة ذلك في خطاب للفيفا سأوقف عضويتهما وأحيلهما للتحقيق".

وأتم "إذا كان زادة وعزام كتبا ذلك.. برة".

مستشار الزمالك يوضح لـ في الجول: لم نذكر كلمة حرب أهلية.. فقط استعنا بما حدث لماكيدا

مرتضى ينفجر في وجه ثنائي شكوى الزمالك: هل أعطي المستحقات للشناوي أم "للخرم"؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا