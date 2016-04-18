مرتضى ينفجر في وجه ثنائي شكوى الزمالك: هل أعطي المستحقات للشناوي أم ' للخرم ' ؟

انفجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وجه عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله ثنائي الفريق بعد الشكوى المقدمة ضد النادي.

لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أقرت بأحقية محمود فتح الله في الحصول على 6 ملايين و600 ألف وعبد الواحد السيد في 5 ملايين و500 ألف جنيه. وتقدم الزمالك بطعن في المحكمة الرياضية.

و أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع "حرب أهلية في مصر خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه". (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "ليس لدينا أي أموال لهما. أموالكم مع ممدوح عباس".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "محجوز لدي أموالنا في البنوك ورغم ذلك أعطي المستحقات للاعبين".

وأوضح "هل أعطي المستحقات لمن جلب لي بطولتي الدوري والكأس ومن يقدر على التسجيل للفريق أمام بجاية أم (للخرم)".

وكرر "أعطي المستحقات لكهربا وحفني والشناوي أم لمن خرب النادي".

وواصل هجومه على أصحاب الشكوى قائلا: "لماذا كنت صامتون وظهرتم الآن. خائفون من ممدوح عباس".

طالع أيضا

مرتضى غاضبا: إذا ثبت صدور خطاب به "حرب أهلية" من الزمالك.. زادة وعزام "برة"