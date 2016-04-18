للبدناء عشاق القهوة.. خلطة طبيعية على فنجانك تخلصك من الوزن الزائد

يعتبر فنجان القهوة فى الصباح أمرا مهما وأساسيا للكثير من الأشخاص حول العالم، وبمجرد شم رائحته تذهب وتتحرك وتقوم بعملك بتركيز وانتباه أكبر.

وأظهرت دراسة علمية سابقة أن كوبا من القهوة فى الصباح يمكن أن يعزز الصحة العامة ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية. وفى هذا السياق قدم الموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodstar”، مزيجا مذهلا يمكنك إضافته لقهوتك كل صباح للتخلص من زيادة الوزن، إذا كنت تعانى من البدانة، ويتكون من القرفة والعسل وزيت جوز الهند الذى يمكنه تحلية طعم القهوة ويسرع عملية الأيض، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية ويساعد على إذابة الدهون بعيدا، وللحصول على نكهة أغنى يمكن إضافة بعض الكاكاو.

أسباب فوائد هذه المكونات:

• القرفة

• زيت جوز الهند

• عسل

وإليك مكونات الوصفة:

>القرفة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وكان الناس يستخدمونها لقرون لحماية أنفسهم من مختلف الأمراض والالتهابات، كما أن لديها القدرة على خفض مستويات السكر فى الدم وتعطى الشعور بالشبع، وتعزز فقدان الوزن.>زيت جوز الهند من الدهون الصحية، ويحتوى على الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، وهذه الأحماض الدهنية تذهب من الجهاز الهضمى إلى الكبد مباشرة للحصول على الطاقة أو تحويلها إلى كيتون. كما أن لديها خصائص تسرع عملية التمثيل الغذائى وتعزز عملية حرق الدهون.>يحتوى العسل على عدد كبير من المواد الغذائية التى تلعب دورا حيويا لجسمنا، مثل الحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم، ويساعد فى الحصول على حياة صحية ويعزز فقدان الوزن، ومن الأفضل استخدام العسل العضوى.>• 1 ملعقة صغيرة من القرفة>• ¾ كوب من زيت جوز الهند>• ½ كوب من العسل الخام

تخلط جميع المكونات معا للحصول على عجينة متجانسة ويخزن الخليط فى وعاء محكم، وتتم إضافة ملعقة صغيرة أو اثنتين فى القهوة الخاص بك كل صباح فى حين أنها لا تزال ساخنة وتخلط جيداً للحصول على مزيج متجانس.

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