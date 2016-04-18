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جينيفر لورانس تتألق بالأسود في حفل إطلاق فيلمها الجديد

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الإثنين 18-04-2016 07:58

عادت النجمة جينيفر لورانس من جديد بإطلالاتها الجذَّابة على السجادة الحمراء وذلك للترويج لفيلمها الجديد "A Beautiful Planet "، وقد كانت متألقة كعادتها بإطلالة تحمل توقيع دار الأزياء العريقة ديور "Dior"، باعتبارها الوجه الإعلامي لها.

وقد اختارت الممثلة الأنيقة فستاناً أسود قصيراً، ونسقته مع حذاء أسود كذلك، فبدا تنسيقها مميزاً حيث ساهم شعرها ذو اللون الأشقر في إضافة إشراقة مميزة إلى إطلالتها.

ما رأيك في إطلالة جينيفر لورانس في الصور أعلاه؟

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سيدتي