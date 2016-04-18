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النيابة تحقق فى مقتل مدنيين و إصابة 11 بينهم 3 جنود فى انفجار بالعريش

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النيابة تحقق فى مقتل مدنيين و إصابة 11 بينهم 3 جنود فى انفجار بالعريش النيابة تحقق فى مقتل مدنيين و إصابة 11 بينهم 3 جنود فى انفجار بالعريش

صورة أرشيفية لقوات الشرطة بشمال سيناء

أجرت النيابة العامة معاينة لموقع انفجار العبوة الناسفة الذي أسفر عن مقتل 2 مدنيين و إصابة 11 بينهم ثلاثة مجندين.

وقال مصدر أمنى أن انفجار بعبوة ناسفة وقع اثناء مرور رتل أمنى لنقل الجنود قرب نادي ضباط الشرطة بطريق الفريق فؤاد ذكري الساحلي بالعريش، والذي أسفر عن مقتل شخصين مدنيين وأصابة 11 فرد بينهم 3 مجندين، مرجحًا  زيادة الأعداد لقيام سيارات الاسعاف بنقل العديد من المصابين.

و ذكرت المصادر الأمنية أن المصابين من المرحلين فى سيارة الترحيلات هم إبراهيم خلف الله السيد 25 عامًا من سوهاج أصيب ببتر بالقدم اليسرى، وأحمد سليمان عليان 20 عامًا من العريش أصيب ببتر في القدم اليمنى، ومدحت فوزي محمد 25 عامًا من سوهاج، وعيسى سالم 49 عامًا من قرية قبر عمير بالشيخ زويد، وأحمد محمد سليمان 35 عامًا من قرية رمانة ببئر العبد، وتوفيق صابر عبدالمجيد 21 عامًا من العريش، ورجب السيد عبدالعال 37 من الشرقية، وحاتم محمد السيد 27 عامًا من العريش، وجميعهم أصيبوا بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام للعلاج.

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