غارة كيماوية لقوات «الأسد» تقتل بالخطأ عشرات من عناصر «حزب الله» في حلب

قُتل العشرات من أفراد حزب الله اللبناني الأسبوع الماضي في معركة حلب، بعد تعرضهم عن طريق الخطأ لغارة من طيران الأسد بالأسلحة الكيماوية، حسبما أكدت مصادر إعلامية.

ذكر موقع “الدرر الشامية” أن طائرة عسكرية من طراز “سوخوي 24″، تابعة لنظام الأسد، استهدفت في غاراتها الجوية عن طريق الخطأ مجموعات تابعة للواء “65 مهام خاصة” الإيراني، وحزب الله اللبناني، أدت إلى مقتل نحو 20 عنصرًا، حسبما أفاد موقع الخليج أونلاين.

ونقل موقع “الدرر الشامية”، وصحيفة “الجريدة” الكويتية، عن شهود عيان قولهم إن ‘‘جثث قتلى الحزب وجدت عليها علامات حروق من جراء قنابل فوسفورية، وربما مواد كيماوية أخرى’’، مبينة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وذلك بسبب مشاكل في التنسيق بين قوات جيش الأسد وقوات الجيش الروسي وحزب الله وإيران’’.

واعتبرت صحيفة “الجريدة” أن الحادث هو ‘‘بمنزلة ضوء أحمر فيما يتعلق بالتعاون على الأرض، ومسألة الحذر والحفاظ على سلامة الحلفاء، وأن مقاتلي الحزب، بعد نحو خمس سنوات من القتال إلى جانب قوات النظام، أصبحوا مثل كتيبة نظامية يجب أن يكون التنسيق معها في أعلى درجاته، ومن هنا يأتي استغراب قصفهم عن طريق الخطأ وبسلاح كيماوي’’.

يذكر أن يقدر عدد مقاتلي “حزب الله” في سوريا بنحو 7 آلاف مقاتل، وأنهم يأخذون على عاتقهم تنفيذ مهام مشتركة، بالتعاون بين القوات الروسية التي توفر الغطاء الجوي، وبين المستشارين الإيرانيين.