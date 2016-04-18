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مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار

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مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار
تفقد اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، سوق الأنصارى بالسويس، اليوم الاثنين، للوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية.

وخلال جولته، التقى عددا من المواطنين، الذين اشتكوا وجود لحوم بيضاء وحمراء غير صالحة للتناول، وشدد مدير الأمن على متابعة نوعية اللحوم المقدمة للمواطنين وجودتها، وأمر خلال الجولة بفحص عدد من محال بيع اللحوم والدواجن، وتم ضبط محال تبيع لحوم ودواجن مجمدة وبلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وأمر اللواء عبد العال بالتحفظ على اللحوم المضبوطة، وتحرير محضر للبائعين وأخطرت النيابة للتحقيق.

مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار (1)

مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار (2)

مدير أمن السويس يتفقد سوق الأنصارى ويتابع الأسعار (3)
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