بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح البطولة الـ8 لكرة السرعة بالغردقة

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، مساء اليوم، البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة بمدينة الغردقة والتى تستمر فى الفترة من اليوم إلى الخميس بمشاركة 15 جامعة مصرية بالتعاون مع اتحاد كرة السرعة ومحافظة البحر الأحمر .

وحضر الافتتاح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والذى أكد على أن المهرجان يعد رسالة قوية لدول العالم بأن مصر دولة الأمن والأمان، مشيراً إلى أن طلاب مصر هم الدرع الواقى لهذا الوطن كما قدم الشكر لكافة الجامعات المشاركة فى المهرجان متمنيا لهم منافسة شريفة .

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص كل عام على إقامة هذا المهرجان الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الجامعات العربية أو المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من البطولة هو تفعيل الأنشطة الطلابية بالجامعات على المستوى القمى وتنفيذا لبرامج اتحاد الجامعات العربية بصفة عامة وتنشيط السياحة بالغردقة بصفة خاصة، وشمل عرض الافتتاح العديد من الفقرات الفنية بالإضافة إلى عرض للكاراتيه من أبطال الجمهورية .

حضر اللقاء الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الطلاب والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية وعمداء الكليات بالجامعة وبالإضافة إلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وممثلين من الجامعات العربية والمصرية .

وفى نهاية الحفل قدم اللواء أحمد عبد الله درع المحافظة إلى الدكتور عباس منصور، كما قدم الدكتور عباس منصور درع البطولة إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

- كامل أبو على يفوز برئاسة جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر

>