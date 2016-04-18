دينا الوديدي : «الشريعي» نفى صحة إلغاء تصريحي للغناء.. وهاني شاكر فوجيء بالخبر

كتب – هشام عواض

علقت الفنانة الشابة دينا الوديدي، على إشاعة إلغاء نقابة المهن الموسيقية تصريحها من الغناء في مصر، أن علي الشريعي، مسئول لجنة التحكيم في النقابة، قال إنه لا صحة بشأن إلغاء تصريح الغناء، بالإضافة إلى أن النقيب هاني شاكر فوجئ بالخبر.

وقالت “الوديدي”، على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “ردًا على مداخلتي في برنامج مانشيت الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة أون تي ڤي، قال الأستاذ علي الشريعي إنه لا صحة لما نشر وتردد بشأن إلغاء تصريحي بالغناء”.

وأضافت “الوديدي” أن ‘‘نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر “فؤجي” بالخبر’’.