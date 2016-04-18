عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا بجامعة القاهرة

أحيى الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيا بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بقاعة الإحتفالات الكبرى، فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالى الأسبق وعدد من الشخصيات العامة.

وشارك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في تنظيم عملية دخول طلاب الجامعة داخل القبة بالتعاون مع الأمن الأداري، حيث تزايد أعداد الطلاب الراغبين فى حضور الحفل.

وعزف عمر خيرت ـ خلال الحفل – أشهر أعماله الموسيقية، وأبرزها: “خلي بالك من عقلك” و”ضمير أبلة حكمت” و”إعدام ميت” و”الحب أيضًا يموت” ، و”100 سنة على السينما المصرية” و”أوبريت تل العمارنة”، كما عزف خيرت مقطوعة موسيقية أهداها إلى المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن جامعة القاهرة استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الفنانين من بينهم محمد منير،علي الحجار، وأمير الغناء العربى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

أ.ش.أ