أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا بجامعة القاهرة

Google+ Print
عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا بجامعة القاهرة عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا بجامعة القاهرة

عمر خيرت-أرشيفية

 

أحيى الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيا بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بقاعة الإحتفالات الكبرى، فى إطار الموسم الثقافى للجامعة ، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالى الأسبق وعدد من الشخصيات العامة.

وشارك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في تنظيم عملية دخول طلاب الجامعة داخل القبة بالتعاون مع الأمن الأداري، حيث تزايد أعداد الطلاب الراغبين فى حضور الحفل.

وعزف عمر خيرت ـ خلال الحفل – أشهر أعماله الموسيقية، وأبرزها: “خلي بالك من عقلك” و”ضمير أبلة حكمت” و”إعدام ميت” و”الحب أيضًا يموت” ، و”100 سنة على السينما المصرية” و”أوبريت تل العمارنة”، كما عزف خيرت مقطوعة موسيقية أهداها إلى المملكة العربية .

يشار إلى أن جامعة القاهرة استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الفنانين من بينهم محمد منير،علي الحجار، وأمير الغناء العربى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة