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سلطات مطار القاهرة تمنع وزير الشباب العماني السابق من دخول البلاد

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سلطات مطار القاهرة تمنع وزير الشباب العماني السابق من دخول البلاد سلطات مطار القاهرة تمنع وزير الشباب العماني السابق من دخول البلاد

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي وزير الشباب الأسبق، مساء الإثنين، من دخول البلاد، وترحيله من حيث أتى لعدم صلاحية جواز سفره بعدما تبين إلغاء جواز سفره الدبلوماسي.

  وصرحت مصادر أمنية  بمطار  القاهرة  أنه  أثناء  إنهاء  إجراءات  جوازات  ركاب  رحلة  الخطوط  العمانية 405 ، القادمة  من مسقط، تقدم  الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي وزير  الشباب الأسبق  بسلطنة  عمان،  لإنهاء  إجراءات  وصوله، حيث تبين  أن  جواز سفره الدبلوماسي  تم الغاءه ولا توجد أيه وثائق سفر صالحة لإنهاء إجراءات وصوله بها،  وبإبلاغ  كبار  المسئولين أمروا  بعدم السماح له  بدخول  البلاد  وتم إبلاغه  بالقرار  وترحيله على نفس الطائرة.

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