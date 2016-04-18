دراسة : 8 مليون قتيل منذ 1900 بسبب الكوارث الطبيعية

أظهرت دراسة ألمانية أن الكوارث الطبيعية التي وقعت على الأرض منذ عام 1900 تسببت في وفاة نحو 8 ملايين قتيل حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قدر معهد كارلسروه للتقنية، بألمانيا، الخسائر المادية الناجمة عن هذه الكوارث بأكثر من سبعة تريليون دولار، أي سبعة آلاف مليار دولار، حسبما ذكر المعهد، اليوم الاثنين، في كارلسروه.

وقال الباحث الألماني بالمعهد، جيمس دانيل، المتخصص في علم فيزياء الأرض، إنه رصد أكثر من 35 ألف حدث كارثي وقع على الأرض بين عامي 1900 و2015.

ونشر دانيل نتائج دراسته خلال المنتدى السنوي للاتحاد الأوروبي لباحثي علم فيزياء الأرض اليوم الاثنين في فيينا.