أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دراسة : 8 مليون قتيل منذ 1900 بسبب الكوارث الطبيعية

Google+ Print
دراسة : 8 مليون قتيل منذ 1900 بسبب الكوارث الطبيعية دراسة : 8 مليون قتيل منذ 1900 بسبب الكوارث الطبيعية

أرشيفية

أظهرت دراسة ألمانية أن الكوارث الطبيعية التي وقعت على الأرض منذ عام 1900 تسببت في وفاة نحو 8 ملايين قتيل حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قدر معهد كارلسروه للتقنية، بألمانيا، الخسائر المادية الناجمة عن هذه الكوارث بأكثر من سبعة تريليون دولار، أي سبعة آلاف مليار دولار، حسبما ذكر المعهد، اليوم الاثنين، في كارلسروه.

وقال الباحث الألماني بالمعهد، جيمس دانيل، المتخصص في علم فيزياء الأرض، إنه رصد أكثر من 35 ألف حدث كارثي وقع على الأرض بين عامي 1900 و2015.

ونشر دانيل نتائج دراسته خلال المنتدى السنوي للاتحاد الأوروبي لباحثي علم فيزياء الأرض اليوم الاثنين في فيينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا