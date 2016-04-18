إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص بملاكى فى "كوم أمبو"

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، بكدمات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة ملاكى على الطريق السريع، " مصر - أسوان" بكوم أمبو.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق "مصر- أسوان" السريع، ناحية كوبرى عرب كيما، دائرة مركز كوم أمبو، وتم إنقاذ المصابين، ونقلهم للمستشفيات القريبة، وحالتهم جميعا مستقرة، مع تقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

كما تم رفع حطام الحادث، وتسيير الحركة المرورية فى الاتجاهين، وتحررمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.

- مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل على طريق إدفو مرسى علم

>