باحثون يطورن دواء للكولسترول ويكتشفون فعاليته فى علاج السرطان

توصل فريق من الباحثين بجامعة ميسورى-كولومبيا إلى أحدث علاج تجريبى للسرطان، هذا المرض الخطير الذى يتسبب فى وفاة ما يزيد عن 8 ملايين شخص سنويا، وهناك ما يقرب من 15 مليون إصابة جديدة سنويا، حسبما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

المثير أن هذا العقار كان قد تم تطويره فى بادئ الأمر لعلاج ارتفاع مستويات الكولسترول، ولكن أثبتت التجارب الحيوانية تأثيره القوى ضد سرطان البروستاتا، ويعرف الدواء الجديد باسم "RO 48-8071"، ويعمل عن طريق الحد من إنتاج الكولسترول الذى تحتاجه الأورام السرطانية أثناء بناء جدران خلاياها، وهوما يتسبب فى حدوث خلل كبير بها وتموت فى النهاية.

وأثبتت التجارب المعملية على الفئران أن العقار الواعد ساهم فى قتل خلايا سرطان البروستاتا، كما أنه كان فعالا للغاية فى مكافحة أورام البروستاتا التى تقاوم العلاج الهرمونى، ومن المنتظر أن يتم إجراء المزيد من التجارب الإكلينيكية والحيوانية خلال الفترة المقبلة للتأكد من أمانه وفاعليته.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "OncoTargets and Therapy" خلال شهر أبريل الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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