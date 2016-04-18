لعلاج الإسهال.. 4 وصفات طبيعية من الزنجبيل تخلصك من المشكلة

علاج الإسهال

الإسهال هو أحد مشاكل الجهاز الهضمى الشائعة التى تتسبب فى آلام البطن ودخول الحمام بكثرة وتؤدى للجفاف، وتعتبر العدوى من أهم الأسباب الرئيسية للإصابة بالإسهال.>ولعلاج الإسهال قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" وصفات منزلية مذهلة من الزنجبيل يمكنها تخفيف وعلاج الإسهال:

1- الزنجبيل مع العسل: قطعة صغيرة من الزنجبيل يضاف إليها العسل الخام، تساعد فى علاج الإسهال، لأن العسل مضاد للبكتيريا، ومن الضرورى تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد تناول هذا الخليط.

2- الزنجبيل مع السكر: وفقا للتقرير فإن هذه الوسيلة فعالة للسيطرة على المعدة، حيث إن سحق قطعة من الزنجبيل وإضافة السكر والماء عليها وتناولها مرة واحدة فى اليوم، يساعد فى الحصول على نتيجة جيدة.

3- الزنجبيل مع الليمون: أشار التقرير إلى أن مزج القليل من مبشور الزنجبيل مع عصير الليمون ورش الفلفل الأسود، وتناول هذا الخليط مرتين فى اليوم يعد علاجا فعالا للإسهال.

4- الزنجبيل بالقرفة: حسب التقرير فإن الزنجبيل والقرفة من التوابل المعروفة بفوائدها الطبية، ويمكن عمل عجينة من بعض الزنجبيل المبشور الطازج بإضافة ملعقة من مسحوق القرفة وملعقة من العسل وتناولها للقضاء على الإسهال.

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