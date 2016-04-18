«جوجل» و«أوراكل» تفشلان في تسوية قضية انتهاك حقوق النشر

فشلت محاولات جوجل وأوراكل في التوصل إلى تسوية كان من المحتمل أن تنهي خلافًا قانونيًا كبيرًا استمر بين العملاقتين لأكثر من ست سنوات، وذلك بعد لقاء جمع المُديران التنفيذيان للشركتين.

وتُطالب أوراكل شركة جوجل بالحصول على مبلغ يصل إلى حوالي 9.3 مليار دولار، لاتهامها من أوراكل بانتهاك حقوق النشر الخاصة بها بسبب استخدام جوجل لبعض الأجزاء من لغة جافا ضمن نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، حسبما أفادت العربية نت.

وتقول أوراكل مالكة لغة جافا بأن جوجل تستخدم مجموعة من الواجهات البرمجية APIs في جافا بشكلٍ غير قانوني ضمن أندرويد، وتقول أيضًا بأن استخدام هذه الأجزاء يحتاج إلى الحصول على ترخيص من أوراكل، وهو ما لم تقم به جوجل.

وكانت أوراكل قد خسرت نفس القضية قبل عدة سنوات حيث رأت المحكمة بأن 97% من الواجهات البرمجية المُستخدمة في أندرويد هي من تطوير غوغل نفسها، و 3% فقط هي من تطوير أوراكل لكنها غير قابلة لتسجيل حقوق النشر حيث تندرج تحت ما يُسميه القانون الأمريكي بالاستخدام العادل.إلا أن أوراكل التي استأنفت القضية تطالب بحقها في مشاركة غوغل بالحصول على حصة من الأرباح التي حققها نظام أندرويد خلال السنوات الماضية.

وقد تم تحديد موعد للجلسة الأولى لإعادة النظر في القضية بتاريخ 9 مايو، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات حضور شخصيات شهيرة في عالم التقنية للشهادة، من بينهم إيريك شميت، الرئيس التنفيذي لجوجل، والذي تولّى إدارة الفريق المطور للغة جافا في العام 1983 عندما كان يعمل في شركة Sun Microsystems المطور الأصلي للغة قبل أن تستحوذ عليها أوراكل، كما من المتوقع ظهور لاري إيليسون مدير أوراكل.